Безвизовым режимом с ЕС воспользовались больше 235 тысяч украинцев

В течение трех месяцев почти 6 млн украинцев посетили страны ЕС. Из них 235 795 граждан Украины воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, 5 799 360 украинцев (по состоянию на 11 сентября 2017) посетили ЕС в течение трех месяцев с момента вступления в силу безвизового режима. Сообщается, что среди них 1 413 178 граждан — по биометрическим паспортам, в том числе 235 795 граждан — без виз (то есть 87% граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% воспользовались всеми преимуществами безвизового режима).

Так, количество поездок, совершенных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

Кроме того, отказ во въезде в ЕС за время действия безвизового режима получил лишь 61 гражданин Украины — то есть 0,026%.

Отмечено, что основными причинами отказа во въезде были превышение сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в странах ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что, по состоянию на 23 августа, безвизовым режимом с ЕС воспользовались уже 200 тысяч украинцев.

Источник – https://www.rbc.ua/rus/news/bezvizovym-rezhimom-es-vospolzovalis-bolshe-1505827841.html