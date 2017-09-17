Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время участия в 14 ежегодном форуме Ялтинской Европейской Стратегии встретилась с Государственным министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом — сообщает пресс-служба КМУ.

Главной темой разговора стали отношения между странами, в частности, сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Вице-премьер-министр поблагодарила Великобритании за прекрасную работу советника Министра обороны Украины, экс-командующего сухопутных войск Великобритании Ника Паркера, который помогает реализовать оборонные реформы в Украине.

По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина высоко ценит и техническую поддержку британской стороны, и проведение совместных тренировок. Среди них — операция «Orbital», в рамках которой проводится обучение украинских военных по направлениям подготовки штабных офицеров, полевой медицины, артиллерийских, саперных и информационных операций, безопасности полетов, военной разведки, логистики, тактики ведения боя в городских условиях, выживание и тому подобное. Общее количество подготовленных в рамках этой программы военнослужащих ВСУ составляет 5,5 тыс. человек.

Отдельно Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула важность поддержки Украины со стороны Британии как члена международных организаций, а также в совместных проектах с США. Она подчеркнула необходимость тщательного анализа возможностей внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе, о которой идет речь в последние дни.

Вице-премьер-министр также проинформировала собеседника о ходе реформ в Украине и отметила растущее сопротивление старой системы. «Украина нуждается в сверхусилиях для трансформации как внутри государства, так и их поддержки извне», — подчеркнула она.

Алан Данкан высоко оценил меры, которые привели к усилению обороноспособности Украины. По его словам, очевидно, что безопасность и успех Украины имеют большое значение для Великобритании, Европы и всего мира. Он также выразил готовность продолжать сотрудничество между странами и заверил, что Великобритания не уменьшит политическую и практическую поддержку Украины после выхода из состава Европейского Союза. «Хочу заверить, что с выходом Британии из состава Евросоюза наша политическая и практическая поддержка не уменьшится. Мы остаемся сторонниками Украины в долгосрочной перспективе и полностью поддерживаем ее путь к большей интеграции с Европой», — сказал министр.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250273479&cat_id=244276429