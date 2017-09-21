Британия готова к консультациям с Украиной по новому торговому соглашению

Великобритания и Украина должны начать неформальные консультации по новому торговому соглашению, которое заменит Соглашение об ассоциации Украина–ЕС после Brexit.

Об этом заявил в интервью «Европейской правде» государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан.

Политик отметил, что до завершения процедуры выхода из ЕС Британия не может вести официальные переговоры о ЗСТ, поэтому речь идет о неофициальных консультациях.

«Британия не имеет права начинать формальные торговые переговоры, пока она является членом ЕС. Но ничего не мешает нам начать неформальный диалог с Украиной, и во время этого диалога прийти к согласию (о параметрах торговли после Brexit. — ЕП), которое впоследствии может быть очень быстро формализовано (в новом соглашении)«, — заявил он, заверив, что дипломатические дискуссии по этому вопросу уже начались.

Он напомнил, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС торговля между Британией и Украиной не прекратится, но вернутся пошлины, которые действовали до ассоциации, и это требует изменений. «Нам действительно нужно соглашение с Украиной о свободной торговле и свободном доступе бизнеса, которое поможет обоим государствам», — пояснил он.

Источник – https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/20/7071253/