Венгрия будет блокировать любое дальнейшее сближение Украины и ЕС – официальное заявление

Правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной – сообщает «Украинская правда».

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро.

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Порошенко закона «Об образовании».

«Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины», — подчеркнул глава МИД.

Решение Порошенко он назвал «позорным». Официальный сайт МИД приводит его слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является «далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении», — отметил Сиярто.

В сообщении МИД отмечается, что Украина «может забыть об интеграции в Европу», а также приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: «Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС».

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/26/7071487/