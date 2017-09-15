Владимир Кистион: Европейский инвестиционный банк предоставляет мощную поддержку Украине в реформах энергетики и транспортной инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине мощную поддержку в реформах энергетики и транспортной инфраструктуры, которая высоко ценится Правительством страны. Об этом в ходе встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком сказал Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион — сообщает пресс-служба КМУ.

Сейчас при финансовом содействии банка в Украине реализуется 13 проектов. Одним из наиболее успешных является проект развития Харьковского метрополитена, который будет дополнен подписанием в октябре этого года нового соглашения на 160 млн. евро, которое предусматривает строительство электродепо «Алексеевское», а также приобретение 70 новых вагонов метро.

Владимир Кистион и Вазил Гудак обсудили подготовку к подписанию новых соглашений между Украиной и Европейским инвестиционным банком на финансирование модернизации газодобычи на украинских месторождениях, а также модернизации силовых подстанций систем электроснабжения предприятий Украины. Соглашение планируется подписать в декабре этого года.

Настоящее Соглашение касается повышения эффективности добычи газа на месторождениях Укргаздобыча общей стоимостью 37 млн евро, а также модернизации силовых подстанций поставщиков электрической энергии общей стоимостью 130 млн евро.

«Наша стратегическая цель — к 2020 году стать энергонезависимыми. Поэтому Правительство Украины готово оказать максимальное содействие реализации этого важного проекта», — отметил в ходе встречи Вице-премьер-министр.

В ноябре 2017 планируется подписать также соглашение о финансировании проекта повышения безопасности дорожного движения в пяти городах Украины — Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове — на общую сумму до 90 млн евро.

«Этот проект не менее важен для нас, потому что речь идет об улучшении городской дорожной инфраструктуры, инфраструктуры дорожных пересечений и осуществления уличных реноваций, а это напрямую влияет на снижение смертности и травматизма в городах», — подчеркнул Владимир Кистион.

В свою очередь Вазил Гудак выразил готовность Европейского инвестиционного банка принять участие в реформе Укрзализныци, в частности в модернизации подвижного состава главного железнодорожного перевозчика страны.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250268900&cat_id=244276429