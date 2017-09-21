Владимир Лапа и представители Европейской Бизнес Ассоциации обсудили перспективы выхода на новые рынки

20 сентября 2017 года состоялась встреча Главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы с членами Комитета зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации, во время которой обсуждались перспективы выхода отечественных компаний на новые рынки сбыта. Во встрече также принял участие заместитель начальника Управления фитосанитарной безопасности Вадим Чайковский, сообщает пресс-служба КМУ.

Владимир Лапа проинформировал представителей Ассоциации о текущем состоянии экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем он акцентировал внимание на недавнем подписании протоколов санитарных и фитосанитарных требований в отношении экспорта подсолнечного шрота и свекольного жома из Украины в Китай, которые, по по сути, открывают новый рынок для украинских экспортеров.

Участники мероприятия отметили, что расширение перечня сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Украины, среди приоритетов развития отрасли.

Вместе с этим члены Комитета зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации выразили заинтересованность в экспорте в КНР гороха, пшеницы, cорго, рапса. По их убеждению, подписание соответствующих протоколов с китайской стороной по этим видам продукции позволит диверсифицировать экспорт украинской сельскохозяйственной продукции растительного происхождения.

Во время встречи стороны также обсудили процедуру осуществления фитосанитарного контроля при экспорте зерна. Руководитель Госпродпотребслужбы сообщил, что уже наработаны изменения в соответствующий порядок отбора образцов продукции для определения ее фитосанитарного состояния и порядка проведения арбитражных исследований. Он отметил, что после проведения консультаций с представителями бизнес-среды эти изменения будут представлены на утверждение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы, касающиеся фитосанитарных требований стран-импортеров по экспорту украинской продукции из зон, свободных от карантинных или вредных организмов. Вадим Чайковский рассказал о процедуре установления таких зон или участков и подчеркнул недопустимость нарушения фитосанитарных требований стран-партнеров Украины в международной торговле растениями и продуктами растительного происхождения.

Также обсуждались вопросы увеличения поступления нотификаций в Украину, проблем фумигации и результаты поездки торговой миссии Минэкономразвития в Индию, в которой принимали участие и представители Минагрополитики, Госпродпотребслужбы и бизнеса.

По просьбе участников встречи специалисты Госпродпотребслужбы дали разъяснения относительно некоторых норм нормативно-правовых актов в сфере карантина растений.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250284686&cat_id=244277212