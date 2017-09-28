Владимир Лапа обсудил с директором Лионской национальной ветшколы реализацию нескольких проектов по обучению специалистов ветеринарной медицины

26 сентября председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа обсудил с директором Лионской национальной ветеринарной школы Эмануэль Суберан деятельность ветеринарной службы и реформирование ветеринарного образования в Украине – сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Участники обсудили сотрудничество по подготовке специалистов ветеринарной медицины: реализацию двух украинско-французских направлений по подготовке специалистов ветеринарной медицины: ход проекта по реформированию подготовки ветеринарных врачей в соответствии с требованиями МЭБ (двусторонний проект между Лионской национальной ветеринарной школой и Белоцерковским национальным аграрным университетом) и старт проекта Европейской программы Erasmus+ по подготовке и переподготовке специалистов лабораторного дела (начало проекта запланировано на конец 2017 года).

Также стороны проанализировали возможное создание центров по повышению квалификации в Украине, которые могли бы координировать усилия специалистов и студентов в области ветеринарной медицины и безопасности пищевых продуктов.

В ходе встречи была отмечена необходимость улучшения осведомленности украинских ветеринарных специалистов и студентов по европейскому опыту в данной отрасли, что имеет большое значение особенно в условиях гармонизации украинского законодательства к европейскому.

Источник — http://www.consumer.gov.ua/News/2566/Volodimir_Lapa_obgovoriv_iz_direktorom_Lionskoi_natsionalnoi_vetshkoli_realizatsiyu_kilkokh_proektiv_iz_navchannya_fakhivtsiv_veterinarnoi_meditsini