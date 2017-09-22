Владимир Лапа: Соблюдение европейских требований безопасности пищевых продуктов открывает для Украины новые рынки сбыта на разных континентах

Для украинских товаропроизводителей выход на европейский рынок сам по себе интересный, но это также достижение, ведь преимущества соответствия европейским требованиям, которые получают компании с выходом в ЕС, важны даже при работе на рынках третьих стран, — сообщил председатель Госпродспотребслужбы Украины Владимир Лапа в интервью «Обоз ТВ».

Когда предприятие имеет еврономер, то это упрощает поиск покупателей на рынках третьих стран — это Ближний Восток и Северная Африка, Южная и Восточная Азия, добавил Владимир Лапа.

«Анализируя работу Службы, мы видим, что достаточно большое количество предприятий этот путь прошли, и заинтересованность со стороны предприятий сохраняется — поступают заявки на проверки на соответствие требованиям ЕС», — отметил Председатель Госпродспотребслужбы.

Также он отметил, что в Украине более 40% аграрного экспорта идет на европейский рынок. Этому способствовал ряд факторов: введение зоны свободной торговли, тарифных квот, а также это является следствием диверсификации рынков сбыта после закрытия российского рынка для украинской продукции.

Владимир Лапа отметил, что сейчас для Украины наиболее перспективными рынками сбыта аграрной продукции являются Ближний Восток, Северная Африка и Юго-Восточная Азия.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250287571&cat_id=244277212