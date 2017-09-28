Внедрение RAB-тарифов в Украине – важная гарантия для инвесторов, — ЕБРР

Внедрение в Украине RAB-регулирования является важной гарантией инвесторам в понимании игры на энергетическом рынке. Как сообщают «Українські новини», об этом заявила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров.

«Очень важным с этой точки зрения (гарантий инвесторам в понимании правил игры на энергорынке – ред.) будет внедрение RAB-методологии, о которой очень много говорят и которая, на самом деле, простым языком называется «методология стимулирующей инвестиции»,- сказала М.Петров.

Она уточнила, что RAB-методология стимулирует инвестирование и увеличивает эффективность действующих компаний, которые работают в сфере энергетики.

М. Петров также добавила, что ЕБРР надеется, что инвесторы придут в частности в распределительные сети Украины.

«Мы знаем, что готовится приватизация «Центрэнерго», то есть, есть активы традиционной энергетики, в которые тоже могут приходить инвесторы при условии, что будут понятные правила игры»,- отметила замдиректора ЕБРР

По ее словам, с этой точки зрения важным было принятие закона о регуляторе, нового закона о рынке электроэнергии, а также внедрение RAB-регулирования.

Источник — https://ukranews.com/news/521051-vnedrenye-rab-taryfov-v-ukrayne-vazhnaya-garantyya-dlya-ynvestorov-ebrr