Впервые в украинской истории заседание Парламентского Комитета Ассоциации между Украиной и ЕС проходит в Днепропетровской ОГА, сообщает пресс-служба КМУ.

На первой рабочей сессии участники обсуждают, в частности, Минские договоренности, гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях, права человека, децентрализацию, избирательную, медицинскую и судебную реформы, борьбу с коррупцией.

«Мы специально хотели приехать сюда, на восток Украины, чтобы продемонстрировать свою солидарность и показать, что Европа в этот сложный момент вместе с вами», — отметил сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина — ЕС Дариуш Розатти.

Сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Николай Княжицкий отметил, что «впервые в истории Украины межгосударственный орган собирается не в столице» и поблагодарил Днепропетровщину «за содействие в работе».

По его словам, по итогам сессии будет подписана резолюция. «В резолюции, которую мы сегодня примем, будет много важных пунктов. Это поддержка украинской позиции, экономические вопросы, процесс демократизации, борьба с коррупцией», — добавил Николай Княжицкий.

Первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Олег Кужман поблагодарил присутствующих за твердую и последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Днепропетровщина — мирный, стабильный регион. Наши усилия направлены на реализацию инициатив Президента Украины и Верховной Рады. Есть успехи в децентрализации, госзакупках «Prozorro», онлайн админуслуг, привлечении инвестиций. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие укрепит уже существующие двусторонние связи между Украиной и Евросоюзом, окажет положительное влияние на дипломатического решения конфликта на Востоке Украины», — сказал он.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250283741&cat_id=244277216