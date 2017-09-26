Встреча с министром Венгрии пройдет в середине октября, с министром Румынии – 27 сентября, — Гриневич после подписания закона «Об образовании»

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич приветствует подписание президентом закона об образовании и сообщает, что уже согласовала на середину октября встречу с министром человеческих ресурсов Венгрии, при этом встреча с министром образования Румынии состоится уже в эту среду, 27 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии телеканалу «112 Украина«.

«Я очень рада, что президент подписал закон, это очень важный этап для старта реформы, тем более, что эта реформа прорабатывалась предыдущие три года и было чрезвычайно широкое общественное обсуждение и в профессиональных кругах… Мы уже сейчас готовим и вопрос внедрения новой украинской школы. Со следующего учебного года учащиеся 1-го класса уже будут учиться в школе, которая ориентирована на компетентность для XXI века», — отметила она.

«Мы стоим на позиции, что мы не сужаем права детей национальных меньшинств, а наоборот, расширяем их. Аргумент заключается в том, что сегодня дети, которые учатся в школах с языками национальных меньшинств с 1 по 11 класс все предметы изучают только на языке национальных меньшинств, а на украинском языке, к сожалению, так и не обладают», — подчеркнула она.

Источник — https://censor.net.ua/news/456837/vstrecha_s_ministrom_vengrii_proyidet_v_seredine_oktyabrya_s_ministrom_rumynii_27_sentyabrya_grinevich