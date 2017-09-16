Вступила в силу единая согласованная форма ветеринарного сертификата для экспорта молока и молокопродуктов из ЕС в Украину

15 сентября 2017 года вступила в силу единая согласованная форма ветеринарного сертификата для экспорта из государств-членов Европейского Союза в Украину термически обработанного молока и молочных продуктов — сообщает пресс-служба КМУ.

Как отметил первый заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Жук, для удобства определен переходный период использования новой согласованной формы ветеринарных сертификатов до 30 сентября 2017 года. Таким образом, двусторонние формы сертификатов на импорт молока и молочных продуктов в Украину, согласованные ранее с государствами-членами ЕС (Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Венгрия, Франция, Чехия, Швеция), будут действовать до 30 сентября включительно параллельно с новой формой. Соответствующее письмо Госпродпотребслужбы направлено региональным службам государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте.

Андрей Жук также отметил, что процессу согласования сертификата предшествовали основательные экспертные консультации между Госпродпотребслужбой и Европейской Комиссией. Сейчас также идет работа над едиными формами ветеринарного сертификата по другим видам продукции животного происхождения.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250270324&cat_id=244277212