Вячеслав Кириленко: В условиях российской агрессии Правительство поддерживает развитие независимой медиасреды

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко принял участие в открытии Второй медиаконференции Восточного партнерства «Преодоление вызовов для независимых медиа в странах Восточного партнерства», организованной Европейской Комиссией при поддержке украинского Правительства. Также в открытии приняли участие Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, Министр иностранных дел Эстонской Республики Свен Миксер, заместитель генерального директора Европейской комиссии Катарина Матернова, бывший представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, свое видеосообщение прислал Комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Вячеслав Кириленко от имени Правительства Украины поздравил участников: «Для Украины важно, что такое важное мероприятие проходит именно в Киеве через несколько недель после вступления в силу с 1 сентября Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которым закрепляется сотрудничество Украина — ЕС в вопросе подготовки журналистов, усиления независимости СМИ в соответствии с европейскими стандартами, — сказал Вячеслав Кириленко. — Несмотря на российскую агрессию, Правительство заботится о развитии в Украине независимой медиасреды, в частности, о становлении общественного телевидения и радиовещания, что важно для развития демократии», — подчеркнул Вице-премьер-министр.

В конференции этого года принимают участие около 350 медиаспециалистов из Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова, а также государств-членов ЕС и других стран. Участники обсудят трудности, с которыми они сталкиваются при реформировании секторов общественного вещания, также будут подниматься проблемы, связанные с дезинформационными кампаниями.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250264488&cat_id=244843950