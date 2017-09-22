В Европарламенте вновь осудили агрессию России против Украины

Друзья Украины в Европарламенте в очередной раз выразили солидарность с Украиной в связи с российской агрессией.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе сообщили в Европарламенте по результатам визита группы депутатов законодательного органа ЕС в Украину, включая посещение линии разграничения возле оккупированных РФ территорий на Востоке государства.

«Во время беседы с украинскими партнерами, представляющими Верховную Раду, членами правительства, включая Премьер-министра Владимира Гройсмана, мы в очередной раз твердо осудили российскую агрессию и заявили о прочной поддержке независимости, суверенитета и единства Украины», — подчеркнули в Европарламенте.

В ЕС также в очередной раз заверили в неуклонности политики непризнания нелегальной аннексии Россией украинского Крыма.

Как сообщалось, 18-21 сентября группа европарламентариев, представляющих делегацию законодательного органа Евросоюза в парламентском комитете ассоциации Украина–ЕС и неформальную парламентскую группу «Друзей ЕС-Украина», побывали в Киеве, Днепре и Авдеевке.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2310133-v-evroparlamente-vnov-osudili-agressiu-rf-protiv-ukrainy.html