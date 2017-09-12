В ЕС видят опасность увольнения главы НАБУ из-за проведения аудита

Генеральный директор Европейского бюро по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) Джованни Кесслер считает, что возможный аудит Национального антикоррупционного бюро Украины может быть использован для увольнения главы НАБУ Артема Сытника.

Об этом он заявил в интервью «Европейской правде», опубликованном в понедельник.

«Надлежащий аудит следует проводить только через несколько лет, когда деятельность учреждения уже хорошо устоялась. Тогда можно оценить, как она работает, а не сейчас, когда НАБУ еще находится в процессе становления», — заявил он.

«Я вижу опасность, что запланированный аудит НАБУ будет проведен только для того, чтобы по его результатам уволить главу агентства, — добавил Джованни Кесслер. — То есть что для кого-то это — некая возможность отстранения его от должности. Поэтому независимость председателя бюро может оказаться под угрозой, что было бы очень плохо».

В 2015 году Джованни Кесслер был членом комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины. Сейчас он является членом Международного антикоррупционного консалтингового совета, благодаря Антикоррупционной инициативе ЕС будет помогать в работе комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/11/7070804/