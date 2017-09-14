В ЕС ожидают больше информации от Киева и Москвы по миротворцам ООН

В ЕС ожидают получить больше информации по отдельным предложениям Украины и России о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом заявил в комментарии УНИАН председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли — сообщает «Европейская правда». «Мы ожидаем больше информации по этому поводу. Мы считаем, что каждый шаг, который позволит выполнить Минские соглашения, является шагом в правильном направлении», — заявил Мингарелли.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/13/7070902/