В Италии проходит ежегодный совещательный форум Культурных маршрутов Совета Европы

С 26 по 30 сентября 2017 года делегация Министерства культуры Украины во главе с Первым заместителем Министра культуры Украины Светланой Фоменко, находится в г. Лукка (Итальянская Республика) для участия в 7-м ежегодном совещательном форуме Культурных маршрутов Совета Европы «30 лет Культурным маршрутам Совета Европы: установления диалога и устойчивого развития через европейские ценности и наследие», организованному Расширенным частичным соглашением Совета Европы о культурных маршрутах, Министерством культурного наследия и культурной деятельности и туризма Италии, регионом Тоскана, провинцией и городом Лукка совместно с Европейским институтом культурных маршрутов – сообщает пресс-служба КМУ.

Целью форума является освещение актуальности культурных маршрутов для поощрения культурного разнообразия, межкультурного диалога и устойчивого туризма.

Напомним, что в 2017 году Украина присоединилась к Расширенному частичному соглашению о культурных маршрутах Совета Европы в качестве наблюдателя.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250307936&cat_id=244277212