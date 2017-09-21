В Нью-Йорке Президент Порошенко встретился с лидерами стран ЕС

Пребывая в Нью-Йорке, Президент Украины Петр Порошенко встретился с лидерами стран ЕС — президентами Австрии Александром Ван дер Белленом, Польши Анджеем Дудой и Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает пресс-служба Президента Украины.

С президентом Австрии внимание уделялось развитию ситуации на Донбассе, развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Австрийскому председательству в ОБСЕ.

С Анджеем Дудой обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в частности проблематика безопасности. Речь шла о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничестве в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества. Президент Украины поблагодарил Польшу за неизменную поддержку в вопросе введения безвизового режима между нашей страной и Европейским Союзом. Президент Дуда отметил, что Польша последовательно поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.

С лидером Финляндии Порошенко скоординировал подходы относительно возможного размещения миротворческой миссии ООН на всей территории ОРДЛО. Президент Украины отметил важность скоординированной позиции с целью противодействия реализации политически мотивированного проекта Северный поток-2.

Источник – Пресс-служба Президента Украины