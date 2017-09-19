В октябре во Франкфурт отправятся 17 украинских издательств

В этом году на книжном ярмарке во Франкфурте тема Украины на данный момент определена — Understanding Ukraine, Understanding Europe. На стенде площадью 100 м² будут представлены украинские писатели и издатели, цель которых — подписать контракты на продажу прав украинских книг за границу, сообщает «Na chasi».

Будет представлена продукция 17 украинских издательств, а также книги, которые получили различные премии в течение последних нескольких лет. В программе Национального стенда будут представлены 7 авторов: Оксана Забужко, Андрей Курков, Екатерина Бабкина, Наталья Сняданко, Екатерина Калитко, Остап Сливинский и историк Ярослав Грицак.

Руководитель литературных программ Художественного Арсенала Оксана Щур поделилась, что дискуссии в рамках работы стенда будут посвящены темам, как Украина может ответить на глобальные вызовы. Также представят украинское видение, как творческие люди могут влиять на изменения в обществе.

Во время встречи с Оксаной Забужко писательница будет говорить об особенностях работы авторов при гибридной войне.

Андрей Курков расскажет о своем новом романе, посвященном осмыслению советского прошлого, который в этом году выходит в переводе на немецкий.

На сцене стенда пройдут мероприятия, инициированные издателями. Среди прочего будет и презентация стратегии и перспектив развития Украинского института книги. Также будет проведен «Утренний кофе» с участием ведущих лиц украинской культуры и книгоиздания и топ-менеджеров ключевых западных институтов, которые занимаются продвижением книги и программами переводов.

Президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин предостерег: рассчитывать на то, что на выходе из Франкфуртской ярмарки издатели будут иметь пакеты подписанных соглашений, не надо. Он отметил, что на данном этапе главное — разговор. А сам процесс подписания соглашения идет в течение года. Но такого количества переговоров и такого количества издателей, как сейчас, еще не было. По его словам, за последние три года втрое выросло количество прав, которые покупают украинские издатели для перевода на украинский язык.

Напомним, что сегодня началось самое литературное мероприятие Центрально-Восточной Европы — 24-й Форум издателей.

Источник – https://nachasi.com/2017/09/13/frankfurtskyj-knyzhkovyj-yarmarok/