В Представительстве ЕС в Украине дали оценки вступлению в силу Соглашения об ассоциации с ЕС

Жослин Гитоном, первый секретарь отдела торговли и экономики Представительства ЕС в Украине дал оценки о влиянии Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, результатах действия УВЗСТ и адаптации к европейским стандартам, сообщается на Facebok-страничке «UopenEU».

1 сентября вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Это важное событие, как для Украины, так и для Европейского Союза. Хотя от этого не стоит ожидать масштабных изменений в торговой сфере. На это усть несколько причин: часть Соглашения, которая предусматривала создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, была введена в действие более полутора лет назад.

Соглашение о зоне свободной торговли помогла Украине увеличить экспорт, найти новых партнеров и потребителей на новом рынке. Чего только стоит тот факт, что за все время действия УВЗСТ наблюдается рост товарооборота, а это значит и расширение отношений между Украиной и 28 странами Европейского Союза. Так, в 2016 году был зафиксирован прирост экспорта на 3,7%, а за первые полгода 2017 он уже превышает 25%. Поэтому говорить о внезапных изменениях после вступления в силу Соглашения об ассоциации 1 сентября не стоит, ведь они происходят в экономике Украины уже более полутора лет.

В то же время, вступления Соглашения в силу указывает хотя бы то, что пути назад нет. Теперь представителям украинской власти не придется тратить время и ресурсы на обсуждение необходимости подписания и ратификации Соглашения об ассоциации, зато пора активно внедрять реформы, инициировать изменения и адаптировать украинскую нормативно-правовую базу к стандартам ЕС. Сегодня многое зависит от работы правительства и парламента. И если их работа на этом этапе будет продуктивной, тогда и результаты обязательно будут, и к тому же высокие.

Процесс адаптации к стандартам Европейского Союза, которые являются ядром торговой части Соглашения об ассоциации, в любом случае потребует времени. Успешные сейчас новые страны-члены ЕС также приложили немало усилий, чтобы соответствовать всем требованиям и стандартам Евросоюза. Так, Польше и Словакии пришлось много работать над достижением успеха на рынке ЕС. А теперь в этих европейских странах наблюдаем огромное повышение внешнего товарооборота.

Сегодня Украине необходимо не только увеличить объем экспорта своей продукции, но и привлечь иностранные инвестиции и технологии. Украинские предприятия будут успешными, если построят партнерство с теми европейскими компаниями, которые планируют перенести свое производство в Украину. Сейчас украинские экспортеры должны активно искать партнеров и потребителей на европейском рынке. У них есть все шансы стать лидерами продаж товаров и услуг в страны Европейского Союза, где конкуренция высока, но, с другой стороны, правила являются прозрачными и понятными.

Источник – https://www.facebook.com/uopeneu/posts/1611416658951756