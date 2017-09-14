Геннадий Зубко и представитель ЕК Катарина Матернова определили направления финансирования Фонда энергоэффективности

ЕС — главный партнер в создании и будущей деятельности Фонда энергоэффективности. Эту позицию в очередной раз подтвердила сегодня Катарина Матернова, заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по связям со странами-соседями, отметив существенный прогресс во внедрении реформы энергоэффективности. Об этом сообщил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Рассчитываем, что первые 50 млн евро финансовой помощи ЕС Фонд получит уже в первой половине следующего года. Проговорили с госпожой Катариной механизм предоставления и направления этой финансовой поддержки. Для нас важно, чтобы она направлялась непосредственно на софинансирование проектов по внедрению энергоэффективных мероприятий через мультидонорский фонд и на верификацию реализованных проектов и аудит результатов», — отметил Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр сообщил, что уже в октябре ожидаем утверждения Устава Фонда энергоэффективности, Положения о Наблюдательном совете и порядка отбора его членов. «ПредставителиЕС и международных финансовых организаций будут вовлечены в комиссию по отбору членов Наблюдательного совета Фонда. А также в кратчайшие должны принять подзаконные в законы «О коммерческом учете тепло- и водоснабжения», «Об энергетической эффективности зданий», «О Фонде ЭЭ», — подчеркнул он.

Геннадий Зубко поблагодарил за поддержку Фонда международных партнеров, участие которых также стало возможным благодаря ЕС: IFC, которая активно участвует в создании Фонда и будет главным распорядителем финансовой помощи ЕС, Правительства Германии, которое готово предоставить 10 млн евро на дополнительную поддержку субсидиантов, которые будут принимать участие в программах Фонда, Всемирному банку, эксперты которого при финансовой поддержке Правительства Дании разрабатывают операционные процессы деятельности Фонда ЭЭ.

Напомним, в июне 2017 года украинский Парламент принял 3 важных закона, которые создадут условия для значительного снижения потребления энергоресурсов в жилищном секторе Украины: ЗУ «О коммерческом учете тепло- и водоснабжения» (принят 22.06.2017 года), ЗУ «Об энергетической эффективности зданий» (принят 22.06.2017 года), ЗУ «О Фонде ЭЭ» (принят 08.06.2017 года).

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250266820&cat_id=244843950