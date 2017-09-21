Германия для Украины готовит программу профессионального обучения переселенцев

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Немецкая ассоциация международного сотрудничества (GIZ) готовят программу по переквалификации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в соответствии с потребностями рынка труда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МинАТО.

Так, по инициативе немецкой стороны начата подготовка программы «Профессиональная помощь ВПЛ при выходе на рынок труда». Сообщается, что программа предусматривает профессиональные курсы, а также курсы переквалификации ВПЛ в соответствии с потребностями рынка труда регионов в которых они проживают.

В целом, проект предусматривает три направления, в частности, краткосрочные подготовительные курсы, долгосрочные курсы по перепрофилированию людей, которые уже имеют определенную квалификацию, инновационное направление, предусматривающее объединение усилий государства, местной власти, предпринимателей и общественности в поисках решения проблем трудоустройства ВПЛ.

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Германии, рассчитанный на четыре года и предназначен для внедрения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Полтавской областях. На текущий момент уже работают курсы по шитью и программа обучения по направлению менеджмент проектов.

«Наш мандат предусматривает работу по помощи переселенцам только на подконтрольной Украины территории, но программой, при желании, смогут воспользоваться и жители временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей», — сказал руководитель проектов GIZ по устойчивому развитию в Украине Беньямин Клинге.

Источник – https://www.rbc.ua/rus/news/minato-gotovit-programmu-professionalnogo-1505915369.html