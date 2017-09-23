Госмолодежжилье и Проект Совета Европы провели «круглый стол» по обеспечению жильем внутренних переселенцев

«Защита прав человека внутренне перемещенных лиц: поиск устойчивых решений по жилищным вопросам» — такой была тема «круглого стола», который 21 сентября организовали и провели в Киеве Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» совместно с Проектом Совета Европы «Усиление защиты прав человека внутренне перемещенных лиц в Украине», сообщает пресс-служба КМУ.

Открыли мероприятие заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, председатель правления Госмолодежжилье Сергей Комнатный, специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы по Украине Режи Брийя, руководитель офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

Лев Парцхаладзе в своем вступительном слове напомнил участникам встречи о принятом правительством 20 сентября важном решении — упростить доступ участников АТО и переселенцев к государственным жилищным программам, которые администрирует Госмолодежжилье.

Приветствовал принятие упомянутого правительственного постановления и господин Брийя. «Постановление Кабинета Министров дает нам больше возможностей для работы», — отметил он, выразив надежду, что в Государственном бюджете на 2018 год будут предусмотрены средства на решение жилищной проблемы, в частности, для внутренних переселенцев и других категорий граждан.

«Полтора миллиона наших соотечественников покинули собственное жилье не по своей воле, — очертил масштаб проблем внутренних переселенцев Сергей Комнатный. — Государство уже сделало определенные законодательные шаги в защиту конституционного права этих людей иметь собственное жилье. 10 апреля вступил в силу закон №1954 «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», который ввел программу государственной помощи на приобретение (строительство) жилья для участников АТО и переселенцев. Действуют постановления Правительства, определяют механизмы реализации жилищных программ. Решение Кабинета Министров от 20 сентября дает нам большую надежду, что ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки. Надеемся, что это решение будет подкреплено должным финансированием. В то же время мы стремимся создать возможности для участия переселенцев в молодежных жилищных программах — изменения в соответствующее постановление находятся на рассмотрении в центральных органах исполнительной власти».

«Есть категории переселенцев, все же не смогут принять участие в программах Госмолодежжилье, — добавил председатель правления Фонда. — Для этих людей должны действовать механизмы обеспечения социальным и временным жильем».

«Однако усилий только государства недостаточно, поэтому мы привлекаем внимание международного сообщества к важности этих вопросов и ожидаем консультативную и другие возможные виды помощи», — обратился к участникам разговора глава Госмолодежжилье.

Во время первой сессии «Законодательные инициативы и национальная практика по решению жилищных вопросов ВПО в Украине» выступили народные депутаты Украины Олег Недава и Наталья Веселова, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам соблюдения прав внутренне перемещенных лиц Жанна Лукьяненко. Сергей Комнатный рассказал участникам «круглого стола» о результатах деятельности Госмолодежжилье за 25 лет работы Фонда и представил действующие жилищные программы.

Содержательные доклады прозвучали в пределах второй сессии «Европейские стандарты и региональный опыт обеспечения жилищных прав внутренне перемещенных лиц». Эксперт по вопросам внутреннего перемещения в бывшей Югославии Массимо Моратти, постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин, заместители председателей Луганской и Донецкой ОГА и другие участники говорили о международном опыте решения проблем, с которыми столкнулась Украина, и практику внедрения законодательных решений в украинских реалиях . Прозвучали выступления и вопросы представителей общественных организаций внутренних переселенцев.

Итоги обмена мнениями подвели председатель правления Госмолодежжилье и руководитель проекта Совета Европы «Усиление защиты прав человека внутренне перемещенных лиц в Украине» Анна Христова.

«Надеемся и в дальнейшем усиливать наш диалог и сотрудничество», — отметил Сергей Комнатный, обращаясь к представителям международного сообщества.

По результатам обсуждения был предложен проект резолюции, окончательный вариант которой будет скорректировано с учетом предложений, прозвучавших в ходе «круглого стола».

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250290473&cat_id=244277212