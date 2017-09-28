Гриневич обсудит «языковую статью» с генсеком Совета Европы 6 октября

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич планирует встретиться с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом и обсудить «языковую статью» нового закона об образовании.

Об этом Л.Гриневич сегодня сообщила журналистам после встречи с министром образования Румынии – сообщает издание «Голос.UA».

«6 октября у меня состоится запланированная встреча с генеральным секретарем Совета Европы господином Ягландом. На этой встрече мы будем обсуждать, опять же, закон об образовании, в первую очередь, в части «языковой статьи», — рассказала она.

Л.Гриневич подчеркнула, что для украинской стороны очень важно донести до Евросоюза свою позицию и аргументацию, почему именно такая редакция «языковой статьи» принята, а также доказать, что Украина этим не нарушает международных обязательств.

Напомним, Гриневич анонсировала дату переговоров между Украиной и Венгрией касательно закона об образовании.Встреча запланирована на 19 октября.

Источник — http://ru.golos.ua/politika/ministr_obrazovaniya_obsudit_yazyikovuyu_statyu_s_gensekom_soveta_evropyi_6_oktyabry#