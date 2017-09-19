Делегация европейских лидеров посетила зону АТО

Расположение украинских войск в районе проведения АТО и поврежденные обстрелами российско-оккупационных войск населенные пункты Донбасса посетила иностранная делегация во главе с Андерсом Фог Расмуссеном, экс-генсеком НАТО, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В районе проведения антитеррористической операции побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, недавним генеральным секретарем НАТО, а ныне — советником Президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Давний и последовательный друг Украины вместе с группой европейских политиков и журналистами ведущих изданий Европы посетил несколько городов Донецкой области, где иностранные партнеры ознакомились с задачами, состоянием и положением украинских войск, привлеченных к выполнению задач антитеррористической операции.

В группе иностранных гостей, в частности, бывшие и действующие главы правительств европейских стран, министры иностранных дел, парламентарии, политические советники и консультанты. Объединяет этих людей разных национальностей и профессий одно — дружелюбное отношение к Украине и понимание ее проблем и нелегких обстоятельствах, в которых оказался украинский народ через агрессию России.

В одном из базовых лагерей сил АТО высоких иностранных гостей встретили генералы и офицеры штаба АТО, после чего там состоялся брифинг. Представители штаба и СЦКК рассказали присутствующим о состоянии дел в районе проведения антитеррористической операции, а также о нарушении российской стороной минских договоренностей. Кроме того, гости смогли воочию увидеть и то, и другое, побывав в одной из бригад Вооруженных Сил Украины, которая защищает участок фронта на донецком направлении, а также на местах обстрелов в городе Торецкое.

Оставляя район проведения антитеррористической операции, глава иностранной делегации в интервью украинским военным и зарубежным журналистам отметил, что этот визит был очень полезным, ведь европейские политики в очередной раз убедились в необходимости поддержки Украины в ее сопротивлении российской агрессии и в необходимости помощи, которую Европа должна предоставить Украине.

«В то время, когда на украинской земле находится более 40 000 российских солдат и сепаратистов, Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины», — отметил в частности Андерс Фог Расмуссен.

Источник – https://www.facebook.com/ato.news/posts/1696428340367965