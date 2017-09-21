Делегация Европейского парламента: В Украине дела обстоят хорошо

Европейский Союз отмечает прогресс реформ в Украине и готов всесторонне поддерживать наше государство в вопросах внутренних реформ, защиты территориальной целостности и углубления торгового сотрудничества. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи делегации Европейского Парламента во главе с евродепутатом Дариушем Росати с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба КМУ.

Глава Правительства Украины подчеркнул, что вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС с 1 сентября позволит усилить работу сразу в нескольких направлениях, а именно: в расширении торговых отношений через дополнительные инструменты наращивания украинского экспорта на европейский рынок; в привлечение Украины к различным проектам ЕС; в усилении институциональной способности органов власти в нашем государстве; в согласовании позиций по отдельным проблемным вопросам.

«Я хочу поблагодарить за постоянное внимание к Украине, за всестороннюю поддержку в нашей борьбе за восстановление нашей территориальной целостности … И мы уделяем большое внимание полноценной имплементации Соглашения об ассоциации. Для нас важно качественно внедрять положения документа», — сказал Владимир Гройсман.

В ходе встречи Глава Правительства также проинформировал парламентариев о ситуации на востоке, но подчеркнул, что, несмотря на современные вызовы и угрозы в сфере безопасности, Украина твердо стоит на пути реформ.

«Сегодня, 21 сентября, у нас довольно ответственный день, когда Парламент может принять сразу две реформы — судебную и пенсионную. Завтра будем представят в Парламенте проект Государственного бюджета на 2018 год. И к концу года у нас будет очень амбициозный план изменений во многих сферах. Речь идет и о приватизации, и о ряде экономических законов … Повестка дня насыщенная », — сказал Владимир Гройсман.

В этом контексте Глава Правительства напомнил, что прогресс реформ уже отметили ведущие рейтинговые агентства и инвесторы, Которые проявили большой интерес к украинским ценным бумагам, на днях размещенным на рынке.

В свою очередь Дариуш Росати подчеркнул, что его коллеги уже посетили восток Украины — для ознакомления с ситуацией и донесения до граждан Украины позиции Европы в отношении Украины.

«В прошлый раз во время нашей встречи весной вы рассказали о пяти ключевых реформах Правительства, и мы рады услышать, что некоторые из них уже на этапе принятия. Поэтому в Брюсселе мы доложим коллегам из Европарламента в том, что в Украине все идет хорошо», — сказал Дариуш Росати. — Хочу заверить, что ЕС полностью на стороне Украины. Мы настроены на большую поддержку и в наших интересах быть настоящими друзьями».

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250286517&cat_id=244313343