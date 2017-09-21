Делегация Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС посетила Авдеевку

Делегация Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС (ПКА) посетила Авдеевку, сообщает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей страничке в Facebook.

Европарламентариям показали, как проводятся аварийные ремонтные работы разрушенного рашистамы жилья, Центр социальной поддержки, а также провели круглый стол по экологии и безопасности.

«Увиденное не оставило равнодушным европейцев. К примеру, Дариуш Розатти отметил, что «поражен темпом возрождения города после страшных испытаний», и поздравил «усилия жителей Авдеевки в восстановлении жизни в городе», — сообщил Жебривский.

Во время круглого стола обсудили острые проблемы области. Жебривский подчеркнул, что от европейских партнеров Украина ожидает усиления давления на Россию — в части предоставления разрешений на восстановление поврежденной инфраструктуры, водо- и газопроводов.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации проинформировал делегацию о том, что российские наемники, которые называют себя властью так называемой «ДНР», с начала российской агрессии на востоке Украины не платят ни копейки за воду, и их долг перед «Водой Донбасса» составляет более 1 млрд 600 млн грн.

Жебривский поблагодарил европейских гостей за то, что они не остаются равнодушными к войне и российской агрессии, и подчеркнул, что это не просто война двух стран, это война цивилизаций — диктатуры и западного мира. «Важно, чтобы рядовые жители ЕС знали, что деньги, которые они теряют в результате введенных санкций, на самом деле работают на победу демократии, на обеспечение безопасности мира от дальнейших посягательств агрессора на другие территории, на сдерживание его желание перекроить карту Европы», — отметил он.

Источник – https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/796170603898794