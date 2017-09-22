Депутаты Европарламента и Всеукраинский Совет Церквей обсудили значение религии в обществе

Конференция на тему «Роль религии в европейской интеграции – перспективы Украины и Европейского Союза» состоялась в Киеве при участии депутатов Европарламента и членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, передает УНИАН.

Обсуждение состоялось 18-19 сентября в помещении МИД Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

Иностранные гости представляли группу Европейской народной партии (EPP) в Европейском Парламенте. Их визит в Киев стал ответом на диалоговую инициативу Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, делегация которой посетила европейские институты в Страсбурге в мае этого года.

В адрес конференции направил приветствие Президент Украины, которое зачитал заместитель главы Администрации Президента Украины Ростислав Павленко.

Также поздравления направили первый заместитель Министра культуры Украины Светлана Фоменко, сопредседатель Комитета парламентской ассоциации Украина–ЕС депутат Европарламента Дариуш Росати.

От имени Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций присутствующих поздравил Председатель шейх Ахмед Тамим, председатель Духовного управления мусульман Украины.

В дискуссии приняли участие и украинские парламентарии – Николай Княжицкий, Павел Унурян, Иван Крулько, Олег Березюк, Виктор Еленский, эксперты общественных организаций – руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра Габриэле Бауманн и председатель правления Института религиозной свободы Александр Заец, а также Генеральный секретарь Конференции Европейских Церквей Хейкки Хуттенен и Генеральный секретарь Комиссии католических епископатов Европейского Сообщества (COMECE) Оливер Рокьюиллон.

Участники конференции размышляли о сути европейских ценностей и основополагающих принципах, о роли религии в общественной жизни, о духовном и социальном служении украинских церквей мигрантам, о важности обеспечения свободы религии и выражения мнений в процессе противодействия дискриминации, о важности защиты семьи и брака как основы общества, и тому подобное.

Источник – https://religions.unian.net/state/2148774-deputatyi-evroparlamenta-i-sovet-tserkvey-obsudili-znachenie-religii-v-obschestve.html