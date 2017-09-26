ЕБРР поддержал идею создать во Львове энергохолдинг

В понедельник, 25 сентября, состоялась встреча городского головы Львова Андрея Садового с делегацией Совета директоров ЕБРР.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, где также рассказали: «Поскольку Львов является надежным партнером ЕБРР, во время встречи была обсуждена совместная реализация следующих проектов — по обращению с твердыми бытовыми отходами, модернизации подвижного состава транспорта и транспортной инфраструктуры, реализации мероприятий по безопасности дорожного движения. Также город предложил совместно реализовать большую программу по энергосбережению, что помогло бы меньше средств и ресурсов тратить на обслуживание».

Директор Харолд Фриман отметил: «Сегодня здесь представлена треть акционеров Банка. Цель нашей поездки по Украине — увидеть преимущества сотрудничества и понять пути сотрудничества, к которым банк может присоединиться. Приятно услышать о тех проектах, которые уже реализованы во Львове, а также ваши ожидания на следующие проекты».

Андрей Садовый отметил: «Если говорить в целом, то ситуация в Западной Украине, с точки зрения привлечения инвестиций, является лучшей, чем в Украине в целом. Люди чувствуют себя как дома. Конечно, мы все в сложной ситуации — реформы не такие быстрые, как бы нам хотелось. Я не буду говорить об общегосударственной ситуации, но если бы снизить градус политической коррупции, то результаты были бы намного лучше. Верховенство права — это то, что является основой всего. Защита собственности. То есть здесь, в Западной Украине, с этим ситуация значительно лучше».

Львов предложил для совместной реализации с ЕБРР в будущем модернизацию инфраструктуры обращения с ТБО, обновление городского общественного транспорта, ремонт трамвайного и троллейбусного депо, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий. Отдельные проекты предложено в рамках безопасности дорожного движения. Также Львовский городской совет предложил совместно выработать и реализовать проект по энергоэффективности в городе. Обсуждалась возможность создания энергетического холдинга в рамках реализации стратегии корпоративного управления.

Источник — http://dailylviv.com/news/ekonomika/iebrr-pidtrymav-ideyu-stvoryty-u-lvovi-enerhokholdynh-lmr-49549