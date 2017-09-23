ЕБРР призывает к скорейшему восстановлению работоспособности НС «Нафтогаза»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) призывает украинские власти к скорейшему восстановлению работоспособности наблюдательного совета (НС) «Нафтогаза Украины», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы разочарованы отставкой членов наблюдательного совета … Новых членов НС необходимо избрать очень-очень быстро. Мы видим, что номинационный комитет по отбору глав госкомпаний и членов набсоветов работает слишком медленно. В то же время функционирование набсовета «Нафтогаза» необходимо возобновить как можно скорее, реформы должны продолжаться», — сказал журналистам управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж в Киеве в пятницу.

Он напомнил, что как только полномочия подавших в отставку независимых членов НС будут прекращены, функции НС «Нафтогаза» придется исполнять правительству. «Кабинет министров Украины – это орган управления страной, а не компанией», — при этом отметил Ф.Малиж.

Управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу подчеркнул, что ключевым условием успешного формирования и дальнейшей работы НС «Нафтогаза» является активное продолжение реформ, в т. ч. принятие Кабмином необходимых решений, принятие Верховной Радой закона о распределении функций между правительством и набсоветами в подконтрольных государству АО.

Ф.Малиж также напомнил о важности налаживания диалога между всеми сторонами, в т. ч. для достижения консенсуса в вопросе стратегии дальнейшего развития «Нафтогаза».

По его словам, ЕБРР будет принимать решения о дальнейшем выделении кредитов «Нафтогаз Украины» с учетом продвижения в холдинге реформ и газовой отрасли страны в целом.

«Решения о предоставления нового финансирования, конечно, будут приниматься в зависимости от успеха в проведении реформ», — резюмировал он.

Как сообщалось, все независимые члены набсовета «Нафтогаза» подали в отставку, объяснив свое решение политическим вмешательством и отставанием в проведении реформ.

Источник – http://interfax.com.ua/news/economic/450362.html