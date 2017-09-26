Евродепутаты призвали Россию освободить Сущенко

Российская власть должна освободить из следственного изолятора в «Лефортово» украинского журналиста Романа Сущенко и гарантировать ему безопасное возвращение в Украину.

Россия и Украина должны возобновить обмен политзаключенными в соответствии с Минскими договоренностями, а также обеспечить международный мониторинг условий содержания и физического и психического состояния заключенных.

Об этом говорится в обращении группы депутатов трех фракций Европарламента, обнародованном в день решения Московского суда о продлении ареста для Сущенко на очередные два месяца, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Дело Романа Сущенко, который до 30 сентября ожидал решения суда, является одним из вопросов значительного беспокойства со стороны депутатов Европарламента», — отмечают депутаты ЕП.

Они обращают внимание, что по результатам исследований международных организаций дела других украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова и Александра Кольченко, также сфабрикованы.

Европейские политики напоминают о том, что переговоры между Россией и Украиной по делу освобождения политзаключенных были заморожены еще в конце мая 2016 года.

«С тех пор ни один заключенный не был освобожден или обменян. Такую ситуацию мы расцениваем как торможение процесса реализации Минских договоренностей, в частности 5-й, 6-й и 7-й статей этого соглашения», — подчеркивают евродепутаты.

Они отмечают: «Освобождение Романа Сущенко дает шанс на возобновление возможных переговоров, которые касаются вопросов обмена, а также возобновление переговорного процесса по другим гуманитарным вопросам, предусмотренным Минскими договоренностями».

Депутаты Европарламента обращают внимание на необходимость «интенсивного и детального мониторинга ситуации», которая сложилась вокруг украинских политзаключенных, в частности приковывания внимания международного сообщества к «делу Сущенко».

Источник — https://www.ukrinform.ru/rubric-sushchenko/2312274-evrodeputaty-prizvali-moskvu-osvobodit-susenko-i-vozobnovit-obmen-politzaklucennymi.html