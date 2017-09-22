Еврокомиссар разочарован уменьшением финансирования Общественного вещания в Украине

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан разочарован тем, что в проекте госбюджета Украины на 2018 год предусмотренная сумма финансирования Общественного вещания в Украине будет уменьшена на 50%. Об этом Еврокомиссар написал в своем Twitter, пишет РБК-Украина.

«Разочарован узнать, что проект бюджета 2018 года для Общественного может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы», — подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что в следующем году все органы власти Украины должны полностью выполнить взятые на себя обязательства перед Общественным вещателем.

Напомним, в июле первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак заявил, что Общественное телевидение недофинансировано на 462 млн гривен.

«Мы предоставили Министерству финансов все необходимые документы, связанные с нехваткой в ​​сумме 462 439 000 200 гривен, указали, что это нарушение закона, и необходимо дофинансировать НОТУ в тех объемах, которые указаны», — отмечал он.

Источник – https://www.rbc.ua/rus/news/evrokomissar-razocharovan-umensheniem-finansirovaniya-1505999100.html