Еврокомиссия определила пять приоритетов ЕС на следующий год

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил руководству Европарламента и эстонскому председательству Совета ЕС письмо, в котором обозначены приоритеты на 2018 год.

Об этом он сказал во время своего ежегодного выступления в Европарламенте — сообщает «Европейская правда».

Первым пунктом в программе Еврокомиссии является укрепление европейской торговой программы. «Торговля — это рабочие места, создающие новые возможности для большого и малого бизнеса Европы. Каждый дополнительный экспорт в размере 1 млрд. евро поддерживает 14 000 дополнительных рабочих мест в Европе», — сказал Юнкер.

Вторым пунктом идет укрепление европейской промышленности и усиление ее конкурентоспособности. «Новая стратегия промышленной политики, которую мы представляем сегодня, поможет нашим отраслям стать мировым лидером в области инноваций, цифрового рынка и декарбонизации», — отметил Юнкер.

Третьим приоритетом является лидерство Европы в борьбе с изменением климата. В ближайшее время Еврокомиссия представит предложения по сокращению вредных выбросов в транспортном секторе.

Четвертый приоритет на предстоящий год — улучшение защиты европейцев от кибератак. «Кибератаки могут быть более опасными для стабильности демократий и экономики, чем пушки и танки. Только за прошлый год в день происходило больше 4000 атак с целью вымогательства, а 80% европейских компаний испытали на себе по крайней мере один инцидент с кибербезопасностью», — отметил Юнкер.

Он заявил, что Еврокомиссия предлагает новые инструменты для борьбы с кибератакми, в том числе создание Европейского агентства по кибербезопасности.

Пятым ключевым вопросом является миграция. По словам Юнкера, более 1700 офицеров новой европейской службы пограничной и береговой охраны помогают государствам-членам в патрулировании национальных границ, в том числе в Греции, Италии, Болгарии и Испании. «У нас есть общие границы, но государства-члены, которые географически являются первыми в очереди, не могут оставаться в одиночестве. Общие границы и общая защита должны идти рука об руку», — сказал Юнкер.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/13/7070901/