Европарламент поддержал отмену платы за роуминг для украинцев в ЕС, — Порошенко

Европейский парламент поддержал инициативу об отмене для украинцев платы за роуминг при пребывании в странах-членах Европейского Союза.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter — передает издание «FaceNews».

«Моя инициатива относительно роуминга для украинцев в ЕС два дня назад была поддержана Европарламентом», — заявил Порошенко в ходе встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса

Он также заверил, что Украина и в дальнейшем будет расширять сотрудничество с ЕС.

Напомним, 10 июня Порошенко сообщил, что Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг. По его словам, также ведется работа по введению доступных транспортных сообщений между Украиной и ЕС, привлечению лоукостов, увеличению способностей пограничных пунктов пропуска. С 15 июня была отменена плата за роуминг при международных звонках между странами Евросоюза.

Источник — https://www.facenews.ua/news/2017/375203/