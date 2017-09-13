Европа долго ждать не будет, пока Украина преодолеет коррупцию, — европарламентарий

Если в Украине не будут проводиться реформы, если сама Украина не хочет побороть коррупцию и улучшить жизнь своего населения, то Европа не будет долго ждать этого.

Такое мнение высказал депутат Европарламента Антанас Гуога в прямом эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«По поводу ситуации с Саакашвили, которая состоялась на границе Украины, в Европарламенте есть много мнений. По моему мнению то, что произошло, это очень плохо для Украины. Ведь Михаил Саакашвили воспринимался в Европе как очень солидный и серьезный политик. Поэтому в Европе принято, чтобы подобная ситуация решалась переговорами и обсуждением определенного плана действий», — прокомментировал представитель Литвы в Европарламенте.

Также европарламентарий отметил, что таких, как Саакашвили, в Украине будет еще много, если ситуация в государстве не будет изменяться в правильную сторону.

«Если говорить откровенно, то с каждым месяцем проблемы Украины интересуют Европу все меньше. И если в Украине не будут проводиться реформы, если сама Украина не хочет побороть коррупцию и улучшить жизнь своего населения, то Европа не будет долго ждать этого, и это нужно понимать », — отметил Антанас Гуога.

Если же Украина хочет достичь положительных изменений, то Европа всегда ее поддержит и поможет. Однако пока нужных сдвигов недостаточно.

«Я сам иногда приезжаю в Украину, в частности был в Одессе, поэтому лично могу оценивать ситуацию в государстве. Пока что в Украине есть очень много проблем, которые нужно решать, если страна стремится жить по европейским стандартам», — подытожил Антанас Гуога.

Источник — http://zik.ua/news/2017/09/13/yevropa_dovgo_ne_chekatyme_dopoky_ukraina_podolaie_koruptsiyu__1166387