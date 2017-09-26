Европа как никогда нуждается в сильном правительстве Германии — Юнкер

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с победой на федеральных парламентских выборах.

Об этом президент Еврокомиссии заявил во время телефонного разговора в понедельник с канцлером Германии, проинформировал спикер ЕК Маргаритис Шинас, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«Президент Юнкер повторил свои убеждения, что на фоне важных глобальных вызовов Европа как никогда нуждается в сильном немецком правительстве, чтобы быть способными обеспечить будущее нашего континента», — заявили в Еврокомиссии.

Как отметил Шинас, президент Еврокомиссии также заявил о необходимости продолжения эффективной политики ЕС, чтобы ответить на обеспокоенность людей и противостоять популизму.

Источник — https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2312026-evropa-kak-nikogda-nuzdaetsa-v-silnom-pravitelstve-germanii-unker.html