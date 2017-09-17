Европейская политика по отношению к Украине идет вразрез с мнением граждан Евросоюза, — Иванна Климпуш-Цинцадзе

48% европейцев одобряют вступление Украины в ЕС, 56% считают, что это вступление состоится меньше чем за 10 лет, а каждый четвертый опрошенный считает, что Украина станет членом Союза в ближайшие 5 лет. Таковы данные исследования «Европейцы и вступление Украины в Европейский Союз и НАТО», представленного во время четырнадцатой Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) — сообщает пресс-служба КМУ.

«Этот опрос свидетельствует, что европейская политика по отношению к Украине идет вразрез не только с ожиданиями и стремлениями украинцев, но и с мнением граждан Евросоюза. Руководство европейских стран не прислушивается достаточно внимательно к своим людям», — так прокомментировала результаты исследования Вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая участвовала в панельном обсуждении исследования во время форума.

36% опрошенных считают, что ЕС должен дать Украине четкое понимание наличия европейской перспективы, а каждый десятый уверен, что ЕС должен уже сегодня начать переговоры с Украиной о членстве. «Это почти половина граждан ЕС, почти половина избирателей. Немногие в Европе выиграют на выборах с такими результатами. Это ли не говорит в поддержку Украины?»- отметила Вице-премьер-министр.

Она напомнила, что некоторые страны ЕС не хотят признавать европейских стремлений Украины. Но согласно сорок девятой статье Договора о Европейском Союзе, где сказано, что любая демократическая европейская страна может претендовать на членство в Союзе при выполнении соответствующих требований, перспектива для Украины открыта.

«Надо признать, что руководство ЕС стало заложником политических решений, которые были в свое время приняты. Последняя речь Президента Евросоюза Жана-Клода Юнкера о состоянии ЕС свидетельствует о том, что, несмотря на общую прохладу в вопросах расширения, Евросоюз все же планирует расширение, но только на Западных Балканах. Страны, которые имеют проблемы с внутренним консенсусом по вступлению в ЕС, буквально тянут в Союз. Украина же, которая четко заявила интеграционные амбиции и которая делает слишком много усилий для того, чтобы выполнять все условия, находясь в состоянии войны де-факто, лишают даже европейской перспективы», — подчеркнула вице-премьер-министр.

«Мы сейчас не говорим о членстве в ЕС. У нас есть Соглашение об ассоциации, это серьезный документ, обязательства по которому мы должны выполнить, как и другие страны, которые до нас это делали. Но другие страны получили гораздо большую поддержку ЕС, чем получает Украина», — подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Поддержка вступления Украины в НАТО среди европейцев больше, чем поддержка вступления в ЕС, как показывает опрос. 58% поддержки вступления Украины в НАТО, по мнению И.Климпуш-Цинцадзе, свидетельствует о том, что европейцы понимают опасность российской гибридной агрессии и осознают, что Украина сейчас на переднем крае этой борьбы.

По ее словам, сейчас Украине нужно концентрироваться на преобразованиях внутри страны, подчеркивать свои положительные стороны, чтобы в Европе слышали больше о достижениях. Вице-премьер-министр призвала европейских гостей форума помогать в распространении правдивой информации о ситуации в Украине, поскольку «с хорошими новостями из Украины на первые полосы европейских газет прорваться трудно». Кроме того, мощная российская пропаганда способствует искривлению в иностранных СМИ информации о ситуации в Украине.

Социологическое исследование «Европейцы и вступление Украины в Европейский Союз и НАТО» проводилось Kantar public по заказу YES. В исследовании приведен сравнительный анализ взглядов граждан семи стран (Германия, Франция, Италия, Литва, Великобритания, Польша и Нидерланды). Полный текст исследования можно прочитать здесь.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250274313&cat_id=244276429