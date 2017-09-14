Европейские помощники: в Украину едут семь борцов с коррупцией
Европейский союз снарядил в Украину семерых специалистов, деятельность которых будет направлена на то, чтобы искоренить коррупцию в нашем государстве.
Об этом сообщал народный депутат Украины Егор Соболев, глава антикоррупционного комитета в Раде.
Среди них Карлос Кастресан, который работал в Гватемале. В результате его трудов за решеткой оказались президент страны и главы госпредприятий.
Также Украина ожидает Мартина Кройтнера. Это независимый эксперт Мирового банка, ОБСЕ, ООН, Совета Европы.
Источник — http://www.gogetnews.info/news/politics/164769-evropeyskie-pomoschniki-v-ukrainu-edut-sem-borcov-s-korrupciey.html
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