Европейский стандарт 

Европейские помощники: в Украину едут семь борцов с коррупцией

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Европейский союз снарядил в Украину семерых специалистов, деятельность которых будет направлена на то, чтобы искоренить коррупцию в нашем государстве.

Об этом сообщал народный депутат Украины Егор Соболев, глава антикоррупционного комитета в Раде.

Среди них Карлос Кастресан, который работал в Гватемале. В результате его трудов за решеткой оказались президент страны и главы госпредприятий.

Также Украина ожидает Мартина Кройтнера. Это независимый эксперт Мирового банка, ОБСЕ, ООН, Совета Европы.

 

Источник — http://www.gogetnews.info/news/politics/164769-evropeyskie-pomoschniki-v-ukrainu-edut-sem-borcov-s-korrupciey.html

 

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