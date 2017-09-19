Европейские трейдеры начали заполнять «таможенный склад» Укртрансгаза

ПАО «Укртрансгаз» закачало в подземные газовые хранилища первые 3 млн кубометров газа для хранения в режиме «таможенный склад» по заказу международных трейдеров Trafigura Sarl (Швейцария), ООО «Trafigura Украина» и MND (Чехия).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу УТГ.

«Укртрансгаз закачал в ПХГ первые объемы природного газа для хранения в режиме «таможенный состав» размером около 3 млн кубометров на заказ ведущих международных трейдеров Trafigura Sarl (Швейцария), ООО «Trafigura Украина» и MND (Чехия)», — говорится в сообщении.

Кроме того, уже 8 компаний, которые занимаются торговлей газом и нефтепродуктами во многих странах мира, заключили с Укртрансгазом договоры на оформление природного газа в режиме «таможенный склад».

«Среди них международные трейдеры из Чехии, Швейцарии, Мальты и их украинские представительства. Также продолжается процесс подписания договоров еще с рядом других компаний», — информирует УТГ.

Услуга хранения газа в режиме «таможенный склад», доступная с лета 2017 года, дает возможность международным трейдерам хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных сборов. Укртрансгаз — оператор крупнейших в Европе ПХГ общим объемом 31 млрд кубометров, из которых около 14 млрд кубометров свободных мощностей теперь могут быть использованы трейдерами для временного хранения голубого топлива в режиме «таможенного склада».

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2307947-evropejskie-trejdery-nacali-zapolnat-tamozennyj-sklad-ukrtransgaza.html