Европейский Союз осудил приговор журналисту Николаю Семене в оккупированном Крыму

В своей декларация Европейский Союз официально осудил приговор российского суда журналисту Николаю Семене, сообщает Представительство ЕС в Украине на своей страничке в Фейсбук.

“Сегодня журналиста Николая Семену приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Приговор предусматривает запрет журналистской деятельности. Это несомненно является нарушением свободы мысли и свободы медиа. Это еще один пример ухудшение ситуации с правами человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии Россией.

Семену осудили за его журналистскую деятельность по статье 280.1 Уголовного кодекса России — «публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность России». Российские власти используют эту статью против тех, кто не признает незаконную аннексию Крымского полуострова. Европейский Союз также не признает незаконную аннексию Крыма и продолжает ее осуждать как нарушение международного права. Европейский Союз и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Европейский Союз призывает немедленно снять с Семены все обвинения, а также немедленно освободить всех, кого посадили с нарушением норм международного права”.

Источник – https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/1629976993713589