Евросоюз запустил сайт для борьбы с пропагандой Кремля

В ЕС запустили новый сайт euvsdisinfo.eu для борьбы с дезинформацией со стороны Российской Федерации — сообщает ZN.UA. В сопроводительной информации сайта сказано о том, что он создан в рамках кампании «направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию». Этот проект осуществлен по программе «ЕС против дезинформации» и доступен сразу на трех языках: русском, немецком и английском. Его курирует рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Она была создана в марте 2015 года с целью «противодействия российским дезинформационным кампаниям».

Первый раздел сайта посвящен последним новостям и анализу прокремлевской дезинформации. Во втором разделе представлен самый длинный сервисный продукт – «Обзор дезинформации». Также есть функция о ключевой статистике. Здесь можно будет проверить, сколько случаев дезинформации было найдено в течение определенного времени.

Напомним, ранее в Хельсинки открыли Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами. Как сообщается, сейчас в деятельности центра участвует 12 стран: Великобритания, США, Франция, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Испания, Германия, Швеция. Отмечается, что НАТО и Евросоюз начали уделять повышенное системное внимание гибридным угрозам с 2014 года, после начала гибридной войны России в Украине.

Источник — https://zn.ua/WORLD/evrosoyuz-zapustil-sayt-dlya-borby-s-propagandoy-kremlya-259788_.html