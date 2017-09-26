Евросоюз может ввести пошлину на украинский плоский прокат в размере 60 евро/тонна — СМИ

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность введения фиксированной пошлины на горячекатаные рулоны, происхождением из Украины, России, Ирана и Бразилии. Для украинских производителей это может быть около 60 евро за 1 тонну. Об этом сообщает S&P Global Platts (Platts) со ссылкой на документ ЕК – пишет «Delo.ua».Такое решение может быть принято в рамках расследования, инициированного весной 2016 года. Ранее в Европейском Союзе (ЕС) рассматривали возможность введения минимальных цен для производителей из этих стран, однако правительства стран ЕС в начале сентября отклонили предложенные ранее Еврокомиссией меры.Тогда предлагалось ввести пошлины на г/к стальные рулоны в размере от 5,5% до 33% от заявленной таможенной стоимости при установлении минимальной фены в размере не ниже $568 за 1 тонну (так называемые, адвалорные пошлины). Однако европейская ассоциация производителей стали Eurofer раскритиковала такое предложение.По данным Platts по итогам проведенного опроса страны-члены ЕС поддержали введение фиксированной пошлины. В Еврокомиссии считают, что такие меры лучше учитывают интересы потребителей в конкретной ситуации, поскольку гарантируют, что если цены на мировом рынке значительно увеличатся, то фиксированные пошлины будут менее обременительными для них, чем адвалорные. В Комиссии также считают, что фиксированные пошлины дают немедленную защиту промышленности ЕС от вредоносного импорта. Фиксированные пошлины обеспечивают «большую стабильность и прогнозируемость для покупателей и потребителей».»Этот документ представляет собой еще одно предложение из идеи MIP (Macroeconomic Imbalance Procedure — ряд мер, введенных в ЕС осенью 2011 года для стабилизации макроэкономики союза — Delo.UA). В результате европейские заводы будут иметь гарантированную маржу в размере 50-60 евро на 1 тонне горячекатаного проката», — цитируется источник Platts.По данным Delo.UA к продукции украинских производителей г/к плоского проката (как и большинства других импортеров) может быть применена фиксированная пошлина в размете около 60 евро за 1 тонну. У российских Новолипецкого МК — около 53 евро/тонна, Северстали — 17,6 евро за тонну.

Источник — https://delo.ua/business/evrosojuz-mozhet-vvesti-poshlinu-na-ukrainskij-ploskij-prokat-v-334866/