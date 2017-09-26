Евросоюз может запретить полеты европейским авиакомпаниям в пограничные с АТО районы

Европейский союз может запретить полеты европейским авиакомпаниям в районах, которые граничат с зоной проведения антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в материале РБК-Украина «Дело тонкое: европейские авиакомпании могут прекратить летать на восток Украины».

«Госавиаслужба получила проект бюллетеня по безопасности EASA и участвует в консультациях с причастными органами (ведомствами и аэропортами, — ред.) для формирования официальной позиции», — рассказали в Государственной авиационной службе Украины.

Речь идет о документе Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), которым предлагается признать небезопасными полеты в восточные регионы Украины. В частности, речь идет о запрете полетов в международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». Несмотря на то, что бюллетени EASA носят рекомендательный характер, они, по сути, являются обязательными для исполнения.

По информации РБК-Украина, в проекте бюллетеня EASA рекомендует не летать в Днепропетровский район полетной информации, который включает в себя, в основном, воздушное пространство над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями и Крымом. Отметим, над этим регионом уже действуют запреты, но в гораздо меньшем объеме.

«Сейчас в Украине действуют два запрета на полеты. После аннексии Крыма с 2014 года запрещены полеты над полуостровом, а после крушения самолета авиакомпании Malaysia Airlines — над зоной АТО и буферной зоной в среднем 200 км от зоны разграничения, которая полностью нивелирует риски для полетов. Вооружение из неконтролируемых Украиной районов Донбасса не достает на большие расстояния», — пояснил РБК-Украина источник в правительстве, знакомый с ситуацией.

Источник — https://www.rbc.ua/rus/news/evrosoyuz-prosit-ukrainu-zapretit-polety-1506059897.html