ЕС готов профинансировать Фонд энергоэффективности Украины, — договоренность Премьер-министра Украины с Вице-президентом Еврокомиссии

Европейский Союз готов обеспечить финансирование уже созданного в Украине Фонда энергоэффективности как одного из ключевых инструментов политики сбережения энергоресурсов, энергомодернизации и достижения энергетической независимости государства, и рассчитывает, что он станет надежной площадкой привлечения инвесторов. Об этом договорился Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Союза Шефчович.

«Мы рассчитываем вложить 100 млн евро (в Фонд энергоэффективности) в течение двух лет, но наша первоочередная задача — создать из него платформу, которая получит высокое доверие у иностранных партнеров», — сказал Марош Шевчович.

В свою очередь Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что Правительство Украины глубоко ценит внимание Еврокомиссии к созданию Фонда. «Мы заинтересованы в получении целевой финансовой поддержки со стороны ЕС — именно на проекты по энергоэффективности. Это действительно должна быть качественная платформа, которую мы будем наполнять ресурсами», — сказал Глава Правительства.

В этом контексте он подчеркнул, что запуск Фонда энергоэффективности пройдет в четкой координации с государственными программами предоставления и монетизации субсидий.

Во время переговоров стороны также обсудили ход реформ в Украине, прежде всего в энергетической сфере и в сфере реформирования государственных энергохолдингов. Глава правительства сообщил, что Правительство одобрило «Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года, которая обеспечит формирование рынка газа, проведение анбандлингу НАК «Нафтогаз Украины», будет способствовать диверсификации источников энергии и путей ее транспортировки и тому подобное.

Также собеседники обсудили вопросы усиления торговых отношений между Украиной и Евросоюзом.

«Каждый раз, когда мы встречаемся, у нас есть возможность поздравить ваше Правительство с очередным успехом в реформах. Мы можем усиливать такое сотрудничество», — сказал Марош Шевчович.

В ходе переговоров стороны договорились продолжить диалог по вопросам взаимодействия в энергетической сфере во время заседания Совета Ассоциации, проведение которого запланировано на декабрь текущего года в Брюсселе.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250272348&cat_id=244843950