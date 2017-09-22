ЕС и Европейский банк реконструкции и развития выделили украинским компаниям € 160 000

Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз в рамках программы финансирования и передачи технологий для борьбы с климатическими изменениями выделили 6-ти украинским компаниям 160 тысяч евро в виде климатических инновационных ваучеров.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

Ваучеры выделяют компаниям «ВТС-Комплект», «Инженерные инновации», Ecoisme, «Електрокарс», Институт экологии и энергосбережения и «Укрцентр-Групп».

Ваучеры обеспечат грантовое финансирование для ученых и предприятий, которые предлагают энергосберегающие технологии и мероприятия, направленные на сокращение выбросов парниковых газов.

Компании получили финансирование проектов в рамках программы, размер которой составляет 1 млн евро. Ожидается, что к концу 2018 года еще 50 инновационных проектов в Украине получат поддержку.

Для этого планируется еще несколько этапов конкурсных отборов.

Размер ваучеров на отдельные проекты может составлять от € 20 000 до € 50 000, в зависимости от инновационности, сложности и потенциальных преимуществ.

Источник – https://hromadske.ua/posts/yes-ta-yevrobank-z-rekonstruktsii-ta-rozvytku-vydilyly-ukrainskym-kompaniiam-%E2%82%AC160-tysiach