ЕС не видит связи между миротворцами на Донбассе и отменой санкций против России

Завершающий свое пребывание на должности Посла ЕС в России Вигаудас Ушацкас в интервью газете Коммерсантъ заявил, что Евросоюз не связывает введение миротворцев на Донбасс с постепенной отменой санкций против России – передает издание «Delo.ua».

«Такой позиции (постепенной отмены санкций против России в связи с введением миротворцев) у Евросоюза нет», — отметил дипломат.

При этом Ушацкас пояснил, что у Евросоюза есть желание видеть прогресс в нормализации ситуации на Донбассе. «Каким образом это будет достигнуто — сказать трудно», — пояснил он.

Посол добавил, что Франция и Германия имеют особое значение при оценке предложений по Минским соглашениям, так как входят в него.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что участие России в миротворческой миссии на Донбассе является «абсолютно невозможным».

Источник — https://delo.ua/world/es-ne-vidit-svjazi-mezhdu-mirotvorcami-v-donbasse-i-otmenoj-sank-334895/?supdated_new=1506497213