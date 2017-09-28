ЕС осуждает и требует отменить приговор заместителю главы Меджлиса Ильми Умерову

В ЕС осудили приговор оккупационного суда, вынесенный заместителю председателя Меджлиса крымских татар Ильми Умерову, и требуют его отмены.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия – передает «Европейская правда».

«ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Россией и таким образом не признает этот «суд» и его решения. Приговор господину Умерову является серьезным нарушением прав человека, еще одним примером преследования крымскотатарского сообщества и четкой иллюстрацией серьезного ухудшения состояния прав человека на полуострове», — говорится в заявлении.

«Этот приговор противоречит международному праву, и ЕС ожидает его отмены», — отметили в Евросоюзе.

В заявлении отмечается, что Европейский Союз неуклонно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Мы повторяем, что все незаконно заключенные украинские граждане на Крымском полуострове и в России должны быть немедленно освобождены», — заявили в ЕС.

Как известно, в среду 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/28/7071575/