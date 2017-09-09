ЕС официально опубликовал решение о введении безвизового режима для Украины

22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима, который ступит в силу с 11 июня.

Опубликованный документ фактически перевел Украину из списка государств, гражданам которых нужна виза для въезда на территорию ЕС, в список государств, гражданам которых не нужна такая виза.

«Этот отказ от требования визы применяется только к владельцам биометрических паспортов, виданных Украиной в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO)», сказано в опубликованном документе.

Этим фактически завершена официальная процедура предоставления ЕС безвизового режима Украине.

Отмечено, что это решение о безвизовом режиме не касается Великой Британии и Ирландии, но распространяется на Норвегию, Исландию и Швейцарию.

Документ также определяет, что решение вступает в силу на 20-й день от дня его публикации в Официальном журнале ЕС, то есть 11 июня 2017 года.

Источник – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.133.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:133:TOC

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.