ЕС поддержит госслужащих в Украине на 20 миллионов евро

Часть технической помощи от Европейского Союза будет использована для повышения зарплат новым государственным чиновникам в рамках реформы государственного управления, а именно — 20 млн евро.

Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко в интервью «Зеркалу недели», передает «Укринформ» .

«На эту реформу (государственного управления – ред.) в целом (и на первую, и на вторую волну), по подсчетам Минфина, заложен 1 млрд 489 млн грн. Эта сумма состоит из двух частей: 20 млн евро в переводе в гривны — техническая помощь ЕС, все остальное будет покрываться из госбюджета. Мы считаем, что этих денег будет достаточно, чтобы завершить в следующем году трансформацию всех министерств», — подчеркнул министр.

Кроме этого, он рассказал, на что Кабмин потратил первую часть транша в размере 10 млн евро.

«Из этих денег мы смогли, во-первых, сделать дополнительные надбавки, предложить более конкурентные зарплаты новым госслужащим. Во-вторых, эти деньги будут использованы на модернизацию информационной инфраструктуры пилотных министерств. Люди, которые придут по результатам конкурса, будут обеспечены всем необходимым на рабочем месте. Мы также создали электронные кабинеты для новых госслужащих», — отметил Саенко.

Как сообщалось, в мае ЕС предоставил Украине первый транш в размере 10 млн евро для проведения реформы государственного управления в 2017-2020 годах. Общая сумма запланированной технической помощи составляет более 100 млн евро.