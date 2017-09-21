ЕС предлагает посредничество в переговорах РФ и Украины о перспективах транзита газа после 2019 года

Еврокомиссия считает важным сохранить транзит российского газа через Украины после 2019 года и предлагает посредничество в переговорах России и Украины по этому вопросу, заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.

«Для нас важно, чтобы украинский транзитный маршрут оставался значимым и после 2019 года. Мы считаем, что коммерческие соглашения на транзит газа, которые заканчиваются в 2019 году, должны быть продолжены на коммерчески выгодные объемы», – сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, Еврокомиссия была бы рада, если бы это было соглашение между Россией и Украиной и их компаниями.

«Но, как я уже говорил, – как и в прошлом, мы готовы предложить наши посреднические услуги в этом вопросе. Если будет желание обеих сторон вести переговоры в трехстороннем формате, то ЕС готов подтвердить свою заинтересованность в транзитном маршруте через Украину», – отметил М.Шефчович.

Он добавил, что европейская сторона готова также предложить свои ноу-хау, и европейские компании готовы принять в этом участие.

М.Шефчович напомнил, что несколько раз я предлагал такие трехсторонние переговоры по поиску удобных решений для гарантирования транзита газа на периоды после 2019 года как лучшее решение спора между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом», результаты которого ожидаются в ближайшее время в Стокгольмском арбитраже.

Вице-президент ЕК указал, что за два последних года транзит газа через территорию Украины растет, а в последние дни достиг рекордных уровней, что доказывает важность этого маршрута.

«Для ЕС неприемлемо переходить от трех маршрутов (Украина и Nord Stream) ко всего двум, игнорируя масштабную газотранспортную систему, которая на протяжении многих лет была построена в Украине», – подчеркнул М.Шефчович.

Он уточнил, что, говоря о сохранении маршрутов, речь идет о сохранении транспортировки по ним «коммерчески жизнеспособных объемов».

«Мы понимаем, что для поддержания такой системы вам необходим хороший бизнес-кейс, и мы очень хотим, чтобы маршрут через Украину был коммерчески выгоден и использовался», – добавил вице-президент ЕК.

Комментируя недавнее решение Европарламента о предоставлении ЕК права истребовать с газовых компаний детали крупных договоров, влияющих на энергетическую безопасность стран ЕС, М.Шефчович отметил, что это ответ на несоблюдение в прошлом в отдельных соглашениях европейского законодательства. «Это очень полезный инструмент, и когда понадобится, то мы, конечно, им воспользуемся», – охарактеризовал последнее решение вице-президент.

В то же время он уточнил, что сейчас Еврокомиссия не видит угроз в сфере поставок газа. «Мы диверсифицировали источники поставок, мы намного лучше взаимосвязаны и используем намного лучшие хранилища газа, кроме того, LNG (сжиженный газ) играет все более и более важную роль в Европе», – пояснил М.Шефчович.

Источник – http://interfax.com.ua/news/economic/449875.html